Причастных к "туалетным схемам" в Киеве уволят из КГГА. Кличко назвал имена

В сфере градостроительства и земельных отношений Киева будет осуществлена реорганизация

Петр Оленич будет уволен с должности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. Кроме него должности потеряют еще двое чиновников, которые также могут быть причастны к делу о земельной коррупции в столице.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Кроме Оленича будут уволены:

заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов

заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта

Кроме того, депутатские полномочия должен сложить один из депутатов Киевсовета. Речь идет о главе земельной комиссии Михаиле Терентьеве.

"В сфере градостроительства столицы и земельных отношений, как и говорили ранее, будет осуществлена реорганизация. И не только в этих сферах. Отмечу по резонансному "земельному делу": город предоставляет правоохранителям все запрашиваемые документы и содействует следствию", — говорится в сообщении.

Что известно о деле земельной коррупции в Киеве

6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Была разоблачена и пресечена деятельность преступной организации во главе с медийно известным бывшим депутатом Киевского городского совета.

По данным следствия, Оленичу и еще девятерым лицам сообщили о подозрении в создании преступной организации, завладевшей землей в Киеве на сумму более 94 млн грн.

Отмечается, что в списке подозреваемых есть бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий, а также глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений Михаил Терентьев.

По данным следствия, члены этой группировки использовали так называемую "туалетную схему". Суть ее в том, что участники выискивали привлекательные земельные участки в столице, регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на сооружения, которых фактически не существовало. Эти "объекты" — часто старые, заброшенные здания или даже общественные туалеты — юридически оформлялись как недвижимость. Это позволяло получить приоритетное право на выкуп или аренду земли, а затем перепродать ее по рыночной стоимости.

Как сообщал "Телеграф", обнародованы записи разговоров чиновников Киевской городской администрации (КГГА), прослушиваемых в рамках операции "Чистый город". Речь идет о так называемой группе Комарницкого по делу земельной коррупции в Киеве.