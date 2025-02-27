Подозреваемую по громкому делу "туалетных схем" в Киеве освободили под немалый залог. Были ли у нее такие деньги

Депутатка владеет четырьмя квартирами и не только

Высший антикоррупционный суд выпустил под немалый залог еще одну фигурантку по делу о земельной коррупции Марченко Елену Львовну. До этого был освобожден из-под стражи заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Оленич.

Об этом сообщил памятникохранитель Дмитрий Петров. Отмечается, что за Марченко внесли залог, установленный судом в размере 50 миллионов гривен.

"Второй фигурант "туалетной схемы" по выводу коммунальных земель в частную собственность вышел на свободу. Высший антикоррупционный суд выпустил депутата Киевского городского совета Елену Марченко под залог в 50 млн грн. Откуда у Марченко 50 млн грн я не знаю, потому что работа депутата в городском совете является добровольной и бесплатной", — пишет Петров.

Заметим, что в течение четырех лет Марченко не декларировала свое имущество и денежные поступления. Однако, по данным OpenDataUA, в 2020 году она как заместитель управляющего партнера, депутат Киевского городского совета получила доход на сумму 741 465 грн, денежные активы составляли 474 055 грн, 15 тысяч долларов и 14 евро. Она владеет 4 квартирами на площадь 330 м² и 3 земельными участками в 4500 м², и двумя авто.

Однако общая сумма этих денег и заработанных до этого не может составить 50 млн грн определенного судом залога.

В 2019 году у Марченко было всего три квартиры и три земельных участка, то же количество авто. А вот доходов на сумму 886 380 грн, активов 107 565₴, 10 000$, 59€.

В 2018 году как первый заместитель директора Департамента строительства и жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации получила доходов 661 805₴. Активов начислено на 81 061₴, 12 143$, 528€. Количество движимого и недвижимого имущества не увеличивалось.

В 2017 году Марченко получила доходов на почти 2 млн грн, в том числе 1 936 924 грн. Денежных активов имела на 77 417 ₴, 12 049 $, 718 €.

В 2016 году также отмечено немалое состояние, в частности: доходы 1 673 887 грн, денежные активы — 50 132₴, 12 000$, 4 983€.

Декларация Марченко Елены

Декларация Марченко Елены

Декларация Марченко Елены

Что известно о Марченко

Марченко Елена с 2020 года депутат Киевского городского совета 9 созыва от ВО "Батьківщина". Член постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений.

До этого она три года с 2017 года работала первым заместителем заместителя директора Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА. В 2015 году была советницей Киевского городского головы Виталия Кличко.

Сейчас она фигурирует в деле НАБУ и САП о земельной коррупции в Киеве. Следствие считает ее причастной к преступной группе, которую возглавлял бизнесмен Денис Комарницкий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киевском горсовете обсуждают предохранители для "туалетных схем" и других дерибанов.