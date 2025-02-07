Дело о земельной коррупции в киевском горсовете: суд избрал меру пресечения замглавы КГГА

Члены преступной организации придумали креативную схему завладения земельными участками

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю главы Киевской городской государственной администрации Петру Оленичу. Его арестовали с возможностью внесения залога в сумме 15 млн гривен по делу о земельной коррупции.

Группа должностных лиц проводила аферы с земельными участками в столице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Решение суда предусматривает, что Оленич проведет в следственном изоляторе по меньшей мере два месяца, если не внесет крупный залог.

Напомним, вчера, 6 февраля, НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Разоблачена и пресечена деятельность преступной организации во главе с медийно известным бывшим депутатом Киевского городского совета.

Кроме него, в схеме участвовали заместитель главы КГГА, глава и член постоянной комиссии мэрии по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений, действующие депутаты горсовета, первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий и еще четыре человека.

В НАБУ не называли имен фигурантов дела, но, по информации источников РБК-Украина, одним из подозреваемых оказался заместитель главы КГГА Петр Оленич.

Правоохранители отмечали, что злоумышленники искали перспективные земельные участки и регистрировали право собственности на сооружения, которых на территории этих участков никогда не было.

Потом члены преступной группировки подавали в горсовет заявление о предоставлении им права собственности на участки, чтобы якобы обслуживать "сооружения".

В рамках операции также состоялись обыски у киевского бизнесмена Дениса Комарницкого. Он отреагировал на обыски заявлением, в котором назвал их "заказной грязной кампанией" против него, его клиентов и киевских городских властей.