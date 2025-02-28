Причетних до "туалетних схем" в Києві звільнять з КМДА. Кличко назвав імена

У сфері містобудування та земельних відносин буде здійснена реорганізація

Петро Оленич буде звільнений з посади заступника голови Київської міської державної адміністрації. Крім нього посади втратять ще двоє чиновників, які також можуть бути причетними до справи про земельну корупцію у столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Крім Оленича будуть звільнені:

заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов

заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта

Крім того, депутатські повноваження має скласти один з депутатів Київради. Йдеться про голову земельної комісії Михайла Терентьєва.

"У сфері містобудування столиці та земельних відносин, як і говорили раніше, буде здійснена реорганізація. І не тільки в цих сферах. Зазначу щодо резонансної "земельної справи": місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про справу земельної корупції в Києві

6 лютого НАБУ та САП провели масштабну операцію "Чисте місто" по знищенню корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Було викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з медійно відомим колишнім депутатом Київської міської ради.

За даними слідства, Оленичу та ще дев'ятьом особам повідомили про підозру у створенні злочинної організації, яка заволоділа землею в Києві на суму понад 94 млн грн.

Зазначається, що у списку підозрюваних є колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький, а також голова постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайло Терентьєв.

За даними слідства, члени цього угруповання використовували так звану "туалетну схему". Суть її в тому, що учасники вишукували привабливі земельні ділянки у столиці, реєстрували на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких фактично не існувало. Ці "об’єкти" — часто старі, покинуті будівлі або навіть громадські вбиральні — юридично оформлювалися як нерухомість. Це дозволяло отримати пріоритетне право на викуп або оренду землі, а згодом — перепродати її за ринковою вартістю.

Як повідомляв "Телеграф", оприлюднено записи розмов чиновників Київської міської адміністрації (КМДА), яких прослуховували в межах операції "Чисте місто". Йдеться про так звану "групу Комарницького" у справі земельної корупції в Києві.