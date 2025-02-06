После обысков у "смотрящего" по Киеву НАБУ арестовало 7 человек: кто они (фото)

О подозрении сообщили 10 участникам преступной организации

В четверг, 6 февраля, НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Разоблачена и пресечена деятельность преступной организации во главе с медийно известным бывшим депутатом Киевского городского совета (КГС).

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины. В течение 2023-2024 годов из собственности территориального общества Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.

"Одно из ключевых направлений деятельности – завладение ценной столичной землей под застройку и взятие под полный контроль процедуры принятия местными властями решений о предоставлении прав на землю", – говорится в публикации.

Среди подозреваемых:

экс-депутат КГС, руководитель преступной организации;

заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (далее – КГГА);

глава и член постоянной комиссии КГС по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений, действующие депутаты КГС;

первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;

четверо других лиц.

Пресс-служба отмечает, что в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 7 участников преступной организации, а о подозрении сообщили 10 лицам.

"Схема заключалась в поиске перспективных земельных участков и регистрации на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов", – объясняется в публикации.

Также отмечается, что депутаты мэрии и чиновники КГГА, часть из которых входила в преступную организацию, а некоторые находились под ее влиянием, обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю. За свои деяния они получали неправомерную выгоду деньгами и недвижимостью.

"В то же время принятие таких решений находилось под полным контролем участников преступной организации: "нужные" лица получали права на землю, а остальные сталкивались с искусственными препятствиями и должны были обращаться к участникам преступной организации за помощью", — рассказывают в пресс-службе.

Сообщается, что руководитель преступной организации оказал значительное влияние на процессы внутри КГС и КГГА, такие, как действия должностных лиц, назначение на высокие должности лояльных лиц, увольнение подконтрольных служащих, выделение бюджетных средств в интересах преступной организации и т.д.

Глава организованной преступной группировки также поддерживал связи с широким кругом влиятельных лиц, среди которых заместители председателя КГГА, депутаты, глава земельной комиссии КГС и другие. Примечательно, что центр принятия решений, в частности в земельной сфере, переместился с Крещатика, 36 в другое здание, где вопросы "решались" с участием городских чиновников и других влиятельных лиц.

"Для сокрытия своей деятельности участники преступной организации использовали специальные терминалы мобильной связи, псевдонимы, контрнаблюдение и другие действия, направленные на избежание ответственности, впрочем, это не помешало детективам", — сообщают в НАБУ.

В результате деятельности преступной организации в течение 2023-2024 годов из собственности территориального общества Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн. Так что злоумышленники нанесли городу немалый ущерб. В то же время удалось предотвратить завладение еще шестью земельными участками в столице общей стоимостью 83,7 млн грн.

"Кроме того, разоблачена попытка из-за угроз и искусственных препятствий заставить частное предприятие прекратить законную деятельность по торговле и предоставлению в аренду торговых помещений в одном из районов столицы с целью завладения для дальнейшей застройки земельного участка этого предприятия", – говорится в публикации.

Также зафиксировано предложение неправомерной выгоды в размере 100 000 долларов США члену земельной комиссии и депутату Киевского городского совета за злоупотребление своими полномочиями и влиянием в интересах преступной организации.

Ранее Зеленский прокомментировал Фридману вопросы коррупции в Украине и на Западе: "Там это называется лоббизм".