Разговоры участников "туалетных схем" в Киеве обнародовало НАБУ: какая интересная деталь всплыла

Во время обысков в Киевском горсовете были изъяты наличные более чем на 6 млн долларов

Обнародованы записи разговоров чиновников Киевской городской администрации (КГГА), прослушиваемых в рамках операции "Чистый город". Речь идет о так называемой "группе Комарницкого" по делу земельной коррупции в Киеве.

Как сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), по этому делу фигурируют заместитель председателя КГГА Петр Оленич, председатель комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений Михаил Терентьев, депутаты и другие должностные лица.

Из обнародованных разговоров ясно, что организатор схемы бизнесмен и "смотрящий за Киевом" Денис Комарницкий оказал влияние на чиновников КГГА и контролировал вопросы, которые выносились на повестку дня в заседаниях.

По данным следствия, члены этой группировки использовали "туалетную схему". Суть ее в том, что участники выискивали привлекательные земельные участки в столице, регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на сооружения, которых фактически не существовало.

"Эти "объекты" — часто старые, заброшенные здания или даже общественные туалеты — юридически оформлялись как недвижимость. Это позволяло получить приоритетное право на выкуп или аренду земли, а затем перепродать ее по рыночной стоимости", — пишет пресс-служба.

По данным НАБУ, во время недавних обысков в Киевском горсовете были изъяты наличные деньги на рекордную сумму: свыше $6,4 млн, 630 тысяч евро и 800 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подозреваемую в громком деле "туалетных схем" в Киеве освободили под немалый залог.