За весенний букет можно получить штраф: какие цветы запрещено продавать и покупать

КГГА напоминает о запрете сбора и продажи краснокнижных растений

В преддверии сезона цветения первоцветов столичные власти обратились к жителям с призывом беречь редкие растения. Киевлян просят воздержаться от покупки подснежников, пролесков и других ранних весенних цветов.

Директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный подчеркнул, что массовый сбор первоцвета приводит к разрушению природной среды и угрожает их полным исчезновением. Передает пресс-служба КГГА.

"Март начался с относительно теплой погоды, поэтому вскоре начнут цвести первоцветы. Традиционно призываем киевлян и гостей города не срывать и не покупать раннецветущие растения. Напомню, что срыв нескольких растений первоцвета приводит к уничтожению десятков семян, которые в будущем могли бы дать новое поколение. С каждым годом этих растений становится все меньше, и однажды они могут просто исчезнуть. Поэтому должны быть сознательными и прилагать усилия, чтобы редкие раннецветущие растения и дальше радовали своей красотой не только нас, но и последующие поколения", — рассказал Возный.

Также он отметил, что первоцветы являются редкими и исчезающими видами, а большинство из них, в частности подснежники, пролески, крокусы, белоцвет и сон-трава, внесены в Красную книгу Украины и охраняются законом.

В КГГА напоминают, что продажа и покупка краснокнижных первоцветов нарушение закона, за которое предусмотрены штрафы от 1 700 до 3 655 грн. Кроме того, за каждое уничтоженное растение нарушитель должен заплатить компенсацию.

Городские власти призывают киевлян не поддерживать нелегальную торговлю и заботиться о сохранении уникальной флоры Украины.

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