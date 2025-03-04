За весняний букет можна отримати штраф: які квіти заборонено продавати та купувати

КМДА нагадує про заборону збору та продажу червонокнижних рослин

Напередодні сезону цвітіння первоцвітів столична влада звернулася до мешканців із закликом берегти рідкісні рослини. Киян просять утриматися від купівлі підсніжників, пролісків та інших ранньовесняних квітів.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний наголосив, що масовий збір первоцвіті призводить до руйнування природного середовища та загрожує їх повним зникненням. Передає пресслужба КМДА.

"Березень розпочався з відносно теплої погоди, тож незабаром почнуть квітнути первоцвіти. Традиційно закликаємо киян і гостей міста не зривати та не купувати ранньоквітучі рослини. Нагадаю, що зривання кількох рослин первоцвіту призводить до знищення десятків насінин, які в майбутньому могли б дати нове покоління. З кожним роком цих рослин стає дедалі менше, й одного дня вони можуть просто зникнути. Тож маємо бути свідомими та докладати зусиль, щоб рідкісні ранньоквітучі рослини й надалі тішили своєю красою не лише нас, а й наступні покоління", — розповів Возний.

Також він зазначив, що первоцвіти є рідкісними та зникомими видами, а більшість із них, зокрема підсніжники, проліски, крокуси, білоцвіт і сон-трава, внесені до Червоної книги України та охороняються законом.

У КМДА нагадують, що продаж та купівля червонокнижних первоцвітів є порушенням закону, за яке передбачені штрафи від 1 700 до 3 655 грн. Крім того, за кожну знищену рослину порушник має сплатити компенсацію.

Міська влада закликає киян не підтримувати нелегальну торгівлю та дбати про збереження унікальної флори України.

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