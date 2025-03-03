Высотки вместо рынка? В Киеве чиновники ответили, будет ли новый ЖК на Оболони

Что будет с рынком "Оболонь"

В начале года в ряде СМИ и соцсетях появилась информация о возможной жилой застройке крупнейшего рынка на Оболони в Киеве (рынок "Оболонь"), расположенном по адресу ул. Героев Днепра, 41. "Телеграф" решил прояснить этот вопрос, направив соответствующие запросы в КГГА и в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ)

Впервые информацию о возможной жилищной застройке рынка распространил 20 января 2025 г. местный паблик "Жизнь Оболонь", опубликовав рендеры, которые могли свидетельствовать о том, что на месте рынка "Оболонь" в Оболонском районе столицы планируют построить новый ЖК. Судя по рендерам, речь могла идти о по меньшей мере 5 многоквартирных домах, общей площадью 148,6 тыс. кв. метров и высотой около 25 этажей. Затем эту информацию подхватили и профильные издания.

Скриншот с ТГ-портала "Жизнь Оболонь"

"Телеграф" спросил у КГГА и ГИАГ, поступали ли к ним на проработку проектные, эскизные или другие подобные документы, которые могли бы говорить о планах жилищной застройки на месте рынка "Оболонь".

Как свидетельствует ответ ГИАГ на запрос редакции, в распоряжении Госинспекции пока нет документов, которые могли бы свидетельствовать о жилищной застройке рынка.

"Информируем, что согласно сведениям журнала регистрации входящей корреспонденции системы электронного документооборота АСКОД Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины в ГИАГ отсутствует переписка по объекту строительства "Реконструкция существующих зданий и сооружений рынка под рыночный комплекс с объектами торгово-развлекательного назначения на ул. Героев Днепра, 41 в Оболонском районе. Киева"; заказчик: ЧАО "Рынок "Оболонь" (ЕГРПОУ 05588015); кадастровый номер: 8000000000:78:036:0022. Также отмечаем, что другая информация и документы в распоряжении ГИАГ по состоянию на дату предоставления ответа не выявлены", — отметили в ГИАГ.

В то же время в ГИАГ сообщили, что в Реестре строительной деятельности пока есть только два документа, связанных со строительными работами на рынке "Оболонь". Оба касаются реконструкции рынка с сохранением его функционального назначения. Но при этом более свежие МОУ, за 2022 год, предполагают еще и появление объектов "торгово-развлекательного назначения".

В свою очередь Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева в своем ответе на запрос информировал "Телеграф", что не регистрировал документы, связанные с жилищной застройкой рынка "Оболонь".

"Департамент не выдавал, не регистрировал документы, которые дают право выполнять подготовительные и строительные работы и свидетельствуют о принятии в эксплуатацию законченных строительством объектов строительства (реконструкции) на земельном участке, на котором расположен рынок "Оболонь" в Оболонском районе г. Киева ", — сообщили в Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева.

И, наконец, в Департамент градостроительства и архитектуры КГГА "Телеграф" сообщили, что департамент не владеет и не обязан владеть запрашиваемой информацией о жилой застройке, но отметили, что "отсутствуют сведения о регистрации схемы генерального плана на объект реконструкции рынка "Оболонь" в Оболонском районе. Проектная документация по объекту реконструкции рынка "Оболонь" в Оболонском районе г. Киев в Департамент не поступала".

В то же время, Департамент градостроительства предоставил редакции копии двух различных градостроительных условий и ограничений по рынку "Оболонь" (с 2012 и 2022 годов, тех самых, о которых в своем ответе упоминала ГИАГ). В первом документе, МОУ 2012 года, речь идет о реконструкции здания размером 2628 кв. м, в МОУ за 2022 год – здания 3654,2 кв. м.

В обоих этих документах отмечается, что целевое назначение объекта рынок "Оболонь" после реконструкции не должен измениться и останется и останется "для реконструкции, обслуживания и эксплуатации рынка".

Напомним, сейчас участок, где расположен рынок "Оболонь", находится в аренде ПАО "Рынок Оболонь", бенефициаром которого, согласно YouControl, через ООО "Оболонь-Инвест" является Владислав Шевченко. Одновременно он является учредителем ООО Ковчег. Эта фирма интересна тем, что среди ее прав на объекты недвижимости есть права на здание ТРЦ LavinaMol. Ну а упомянутый ТРЦ является частью "Мандарин Плаза Груп", принадлежащей известному застройщику Вагифу Алиеву.