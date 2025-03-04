Reuters получило разрешение на стрим с Майдана в Киеве? В КМВА объяснили ситуацию

Это уже второй стрим издания

Международное издание Reuters в очередной раз запустило стрим с камер видеонаблюдения в Киеве. В этот раз, как и в прошлый, показывают Майдан Независимости.

Онлайн-трансляцию Reuters опубликовал на своей странице в Facebook. "Телеграф" обратился в Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) и Киевскую городскую военную администрацию (КМВА) для выяснения ситуации.

В КМВА отметили: "Запрос о проведении трансляции от медиа не поступал. В настоящее время обратились в Службу безопасности Украины".

В то же время, трансляция на странице Reuters по состоянию на 11:30 продолжается.

Заметим, что это уже второй стрим издания, первый был остановлен по требованию Киевской городской военной администрации (КМВА). На этот раз точно не понятно, где установлена камера видеонаблюдения, однако она показывает Майдан с переди.

"Майдан Независимости в Киеве после того, как Белый дом заявил, что США прекращают военную помощь", — именно так Reuters подписал стрим.

Издание привязало эту трансляцию к заявлению президента США Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине после его ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе. Однако точно не ясно, как трансляция с камер видеонаблюдения связана с этим.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения все онлайн-трансляции в Украине были прекращены из-за мер безопасности: чтобы россияне не могли получать информацию в прямом эфире во время ракетных и дроновых атак.

Сейчас издание Reuters ведет прямую трансляцию, несмотря на то, что в Украине военное положение и возможно использование записей Россией для координации обстрелов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по мнению The Economist, остановка военной помощи США может сделать невозможным использование систем противовоздушной обороны Patriot, что приведет к значительному разрушению страны.