Температура, как в мае. Когда синоптики обещают в Киеве до +18 градусов и солнце

В течение четверга-субботы в Киеве предполагается ясная, теплая, но местами ветреная погода

Безоблачная и теплая погода, которая прогнозировалась этими днями в Киеве, продолжит держаться на протяжении 6-8 марта. В то же время ветры, которые начали бушевать с понедельника, скоро утихнут.

Самым теплым днем среди них ожидается пятница. В этот день температура в обед поднимется до +18 градусов, как сообщили в Meteofor.

Четверг, 6 марта, обещает быть солнечным и теплым, однако в городе будут бушевать ветры — свежие-сильные 9-12 м/с. Воздух днем прогреется до +17 градусов, в то же время ночью показатели зафиксировались около +8 градусов.

Последний рабочий день на этой неделе, 7 марта, будет солнечным и еще более теплым. Дневная температура достигнет +18 градусов, а ночная — +6 градусов. Порывы ветра в пятницу не превысят умеренных 6 м/с.

Первая половина субботы, 8 марта, ожидается ясной, но уже с обеда на небо набегут облака. Осадков не прогнозируется. Температура в дневное время вырастет до +17 градусов, а ночью упадет до +4 градусов. Сила ветра не превысит слабых 4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине ожидается резкое изменение погоды. Синоптики предупреждают о снегопадах.