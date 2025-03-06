Зима еще не сказала последнее слово. Украину ждут снегопады посреди весны (карта)

Жителям некоторых областей придется вновь окунуться в атмосферу зимы

Погода в Украине с приходом весны не перестает радовать потеплением и комфортной температурой воздуха. Однако синоптики уже в ближайшее время прогнозируют резкое изменение погодных условий и обильные снегопады. В некоторых областях ожидается прирост снежного покрова до нескольких сантиметров.

Об этом сообщается на метеосайте Ventusky. На карте синим обозначены районы, где снегопады будут умеренными, а сиреневым — области, в которых снежный покров не достигнет 1 сантиметра.

Так, уже на следующей неделе в субботу, 15 марта, на западе Украины ожидаются снегопады. Снег пройдет в Тернополе, Львове, Черновцах и Виннице. При этом температура воздуха в этих областях днем будет плюсовая — 2…4 °С выше ноля.

В воскресенье, 16 марта, в Ровно, Тернополе, Львове, Черновцах, Житомире и Виннице также ожидается снег. Температура воздуха будет оставаться днем выше ноля, а небо на протяжении суток будет затянуто густыми облаками.

В понедельник, 17 марта, в Ровно, Тернополе, Львове, Черновцах, Житомире и Виннице целый день будет падать снег. Также возможен мокрый снег в Киеве и Чернигове.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +5…8 °С выше ноля.

Во вторник, 18 марта, в Ровно, Тернополе, Львове, Черновцах, Житомире и Виннице вновь ожидается снег. При этом по всей территории Украины будет наблюдаться практически 100% облачность.

Порывы ветра на севере Украины в этот день будут достигать 25-29 метров в секунду, а температура воздуха будет плюсовой по всей стране.

В среду, 19 марта, на западе Украины также ожидаются снегопады. Снежный покров местами будет достигать нескольких сантиметров, однако температура воздуха будет колебаться в пределах +3…7 °С выше ноля.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда испортится погода в Украине в марте. По его словам, будет наблюдаться повышенная активность циклонов и атмосферных фронтов. На фоне потепления по всей стране выпадут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в марте будет до +20 градусов тепла в Украине. К сожалению, повезет далеко не всем областям.