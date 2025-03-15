Сразу шесть станций метро в Киеве закрыли из-за ЧП: что произошло и фото

Вдоль закрытых станций запустили автобусы

Метро в Киеве утром 15 марта частично закрыто на вход для пассажиров — речь идет о шести наземных станциях "красной линии". Поезда временно не курсируют между станциями "Лесная" и "Днепр".

Как сообщили в КГГА, во время демонтажных работ Дарницкого путепровода один из его элементов попал на рельсы метрополитена. Они повреждены, идет ремонт.

"На месте работают все необходимые специалисты для ликвидации последствий. О возобновлении движения поездов по наземному участку будет сообщено дополнительно. Необходимо ориентировочно 4-5 часов для ликвидации последствий", — говорится в сообщении.

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Как уточнил Telegram-канал "Киевский движ", на рельсы упала балка. Инцидент произошел во время демонтажа моста на "Дарнице".

Организовано движение автобусов вдоль закрытых станций метро

в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная"

в обратном направлении — по тому же маршруту, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" "Черниговская". Здесь транспорт двигается через улицу Андрея Малышко.

Кроме того, увеличено количество трамваев маршрутов №8 и №27. Также на маршруты вышло больше автобусов №118.

Как сообщал "Телеграф", главный инженер КП "Киевский метрополитен" Арсен Исаков рассказал, когда достроят метро на Виноградаре. Он назвал очередную "окончательную" дату.