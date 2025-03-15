Одразу шість станцій метро в Києві закрили через НП: що сталося і фото

Вздовж закритих станцій запустили автобуси

Метро в Києві зранку 15 березня частково закрито на вхід для пасажирів — йдеться про шість наземних станцій "червоної лінії". Поїзди тимчасово не курсують між станціями "Лісова" і "Дніпро".

Як повідомили у КМДА, під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів потрапив на колії метрополітену. Їх пошкоджено, триває ремонт.

"На місці працюють всі необхідні фахівці для ліквідації наслідків. Про відновлення руху поїздів наземною ділянкою буде повідомлено додатково. Необхідно орієнтовно 4-5 годин для ліквідації наслідків", — йдеться у повідомленні.

Як уточнив Telegram-канал "Київський двіж", на колію впала балка. Інцидент трапився під час демонтажу мосту на "Дарниці".

Організовано рух автобусів уздовж закритих станцій метро

в напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна"

у зворотному напрямку — тим самим маршрутом, крім відрізка між станціями метро "Дарниця" "Чернігівська". Тут транспорт рухається через вулицю Андрія Малишка

Крім того, збільшено кількість трамваїв маршрутів № 8 та № 27. Також на маршрути вийшло більше автобусів № 118.

Як повідомляв "Телеграф", головний інженер КП "Київський метрополітен" Арсен Ісаков розповів, коли добудують метро на Виноградарі. Він назвав чергову "остаточну" дату.