Мало кому по карману: сколько сейчас стоят новые квартиры на Печерске в Киеве

Разбираемся сколько стоит купить квартиру в новых ЖК Печерского района. Обзор цен в Maxima Residence, INTERGAL CITY и Greenville.

Печерский район – один из самых дорогих и престижных в Киеве. Новостройки здесь предлагают высококлассный комфорт и современные условия жизни.

"Телеграф" рассмотрел цены на квартиры в трех новых жилых комплексах района: Maxima Residence, БФК INTERGAL CITY и Greenville на Печерске.

ЖК Maxima Residence

1-комнатные квартиры – площадь от 50 до 79 м², стоимость квадратного метра – 73 300 – 101 250 грн. Минимальная цена – 4,51 млн грн .

– площадь от 50 до 79 м², стоимость квадратного метра – 73 300 – 101 250 грн. Минимальная цена – . 2-комнатные квартиры – площадь от 95 до 128 м², цена – 103 350 грн/м² . Минимальная стоимость – 9,8 млн грн .

– площадь от 95 до 128 м², цена – . Минимальная стоимость – . 3-комнатные квартиры – площадь от 131 до 192 м², стоимость квадратного метра – 74 400 – 103 350 грн. Минимальная цена – 9,76 млн грн .

– площадь от 131 до 192 м², стоимость квадратного метра – 74 400 – 103 350 грн. Минимальная цена – . 4-комнатные квартиры – площадь 180,92 м², стоимость квадратного метра – 103 350 грн . Минимальная цена – 18,69 млн грн .

– площадь 180,92 м², стоимость квадратного метра – . Минимальная цена – . Коммерческие помещения – от 57 до 314 м², стоимость квадратного метра – 103 350 – 165 300 грн. Минимальная цена – 8,26 млн грн.

БФК INTERGAL CITY

1-комнатные квартиры – площадь от 45 до 82 м², стоимость квадратного метра – 113 650 – 202 300 грн. Минимальная цена – 6,5 млн грн .

– площадь от 45 до 82 м², стоимость квадратного метра – 113 650 – 202 300 грн. Минимальная цена – . 2-комнатные квартиры – от 68 до 137 м², стоимость – 106 500 – 291 750 грн/м². Минимальная цена – 7,93 млн грн .

– от 68 до 137 м², стоимость – 106 500 – 291 750 грн/м². Минимальная цена – . 3-комнатные квартиры – от 85 до 202 м², стоимость квадратного метра – 104 500 – 246 250 грн. Минимальная цена – 11,16 млн грн .

– от 85 до 202 м², стоимость квадратного метра – 104 500 – 246 250 грн. Минимальная цена – . 4-комнатные квартиры – площадь 155 – 235 м², стоимость квадратного метра – 101 300 – 214 350 грн. Минимальная цена – 15,72 млн грн.

ЖК Greenville на Печерске

1-комнатные квартиры – площадь от 36 до 54 м², стоимость квадратного метра – 76 150 – 106 800 грн. Минимальная цена – 3 млн грн .

– площадь от 36 до 54 м², стоимость квадратного метра – 76 150 – 106 800 грн. Минимальная цена – . 2-комнатные квартиры – площадь от 61 до 80 м², стоимость – 78 200 – 100 400 грн/м². Минимальная цена – 4,78 млн грн .

– площадь от 61 до 80 м², стоимость – 78 200 – 100 400 грн/м². Минимальная цена – . 3-комнатные квартиры – площадь 167,3 м², стоимость квадратного метра – 100 800 грн . Минимальная цена – 16,87 млн грн .

– площадь 167,3 м², стоимость квадратного метра – . Минимальная цена – . Коммерческие помещения – площадь 85,1 м², стоимость квадратного метра – 103 300 грн. Минимальная цена – 8,79 млн грн.

Стоимость жилья в новостройках Печерского района варьируется от 3 млн грн за однокомнатную квартиру до 18,69 млн грн и больше за просторные 4-комнатные апартаменты. Самые дорогие варианты предлагает БФК INTERGAL CITY, а самые низкие цены – в ЖК Greenville на Печерске. Выбор зависит от ваших финансовых возможностей и предпочтений в центре столицы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что рынок первичной недвижимости в Украине продолжает меняться под влиянием войны. В некоторых городах цены на квартиры в новостройках выросли на 40-60%, а наибольшее подорожание зафиксировано в западных регионах.