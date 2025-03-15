Как выглядит мистический дом Кощея в Киеве и где его найти (фото)

Это не просто жилой дом, а настоящая архитектурная жемчужина столицы

Дом с котами в Киеве, который также часто называют дом Кощея, располагается в самом сердце столицы — на улице Гоголевской в Шевченковском районе. Это уникальное здание считается настоящей архитектурной жемчужиной, благодаря своей асимметричности и загадочным скульптурам различных существ на фасаде.

Этот дом окутывают мистические легенды и многие считают, что его энергетика негативно влияет на судьбы жильцов. "Телеграф" рассказывает историю этого уникального здания и раскрывает его тайны.

История строительства дома Кощея

Заказчиком строительства этого необычного здания стал генерал-майор Фердинанд Ягимовский. Он оставил военную службу и решил построить себе в Киеве собственный доходный дом, квартиры в котором сдавались бы в аренду частным лицам.

Таким образом Ягимовский хотел обеспечить себе старость и чтобы проще было искать клиентов, дом решили построить в необычном и оригинальном стиле.

Построили его всего за 1 год — здание появилось в столице в 1909 году. Проектом занимался известный инженер-архитектор Владимир Бессмертный и именно благодаря его фамилии дом в народе начали называть "дом Кощея".

Инженер-архитектор Владимир Бессмертный

После установления советской власти здание национализировали, а дальнейшая судьба первого владельца неизвестна.

В своё время в этом доме жили не последние в городе люди. Это и этнограф-историк Николай Левченко, и механик-учёный Степан Тимошенко.

Сегодня на первом этаже в доме на Гоголевской расположены офисы, а в квартирах выше проживают люди.

Внешний вид и архитектурный стиль здания

Стиль дома смешанный — это модерн с элементами готики и неоготики. Фасад сделан ассиметричным, а все окна и балконы разного размера и имеют различное оформление.

С правой стороны здания есть небольшая готическая башня, а под ней большое полукруглое окно над самой землёй.

Изюминкой этого необычного дома является его фасад, который украшают различные скульптуры: на здании можно увидеть котов с огромными глазами, филинов, химер и лица таинственных существ, которые застыли в грустных гримасах.

Композицию венчает фигура черта на самом верху здания.

Считается, что все фигуры на доме были выполнены не просто так и каждая из них несет свой тайный смысл. К примеру, совы, как ночные птицы, символизируют тёмную сторону человеческой жизни.

Коты, по народному поверью, живут сразу в двух измерениях — они видят и людей и духов. А чёрт, как главный искуситель всегда хочет сбить человека с его пути.

Однако бытует мнение, что коты на доме наоборот охраняют его жильцов от черта, который притаился над их головами.

Некоторые считают, что дом Кощея или дом с кошками негативно влияет на судьбы жильцов и имеет "тяжелую" энергетику, однако это, скорее всего, просто городская легенда.

Здание является Т-образным в плане, имеет 4 этажа со стороны улицы и 5 — со стороны двора. Внутри планировка тоже не очень обычная, и, поговаривают, не совсем удобная.

На каждом этаже находится по две квартиры, но в них очень узкие комнаты и небольшие окна, из-за чего внутри не слишком светло.

Где найти в Киеве дом с котами

Адрес: улица Гоголевская, 23.

Напомним, на Подоле стоит дом Петра I, который был построен еще в конце 17 века. Это здание считается самой старой каменной постройкой, сохранившейся в столице и оно может рассказать о судьбе очень многих людей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит экспериментальный микрорайон Киева. На его территории есть необычные дома, которые принято называть "ромашками".