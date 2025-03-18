Снова потепление? Будут ли в Киеве ветры и дожди этими днями

В течение вторника-четверга в столице Украины прогнозируется облачность, местами дожди, ветры, но синоптики ожидают потепления

Неделя началась в Киеве с облачной, мокрой и морозной погоды. Такая же синоптическая ситуация ожидается и 18-20 марта, но температура постепенно будет расти.

Сильные ветры в эти дни будут бурлить только во вторник. Их сила не превысит 12 м/с, сообщили в Meteofor.

Вторник, 18 марта, хотя сначала обещает быть ясным, но днем на небо набегут облака и вечером ожидаются мелкие дождь и снег. Дневная температура достигнет +3 градусов, а ночью она опустилась до -4 градусов. Наибольшие порывы ветра должны состояться в течение ночи-дня — сильные 10-12 м/с.

На следующий день, 19 марта, прогнозируется сплошная облачность и местами осадки, хотя температура будет расти. Мелкие дождь и снегом предполагаются утром. Воздух днем прогреется до +6 градусов, а ночью охладится до 0 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 6-7 м/с.

Четверг, 20 марта, тоже будет облачным, но сухим. Показатели на термометрах в дневное время вырастут до +10 градусов, а ночью будет гораздо прохладнее — +1 градус. Наибольшие порывы ветра произойдут утром-днем – слабые 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где еще украинцам ждать непогоду в ближайшие дни.