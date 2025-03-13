В тревогу работают не все мосты. Как в Киеве быстро добраться с левого на правый берег (карта)

Лайфхак для киевлян, которые не могут попасть домой из-за тревоги

Южный мост в Киеве частично открыли для движения транспорт. Им можно будет переехать с левого на правый берег.

12 марта Совет обороны столицы принял такое решение. Однако с правого на левый все еще нельзя двигаться. "Телеграф" рассказывает, как можно добраться с того или иного берега разными мостами, где разрешен проезд.

Также, без ограничений транспорт будет двигаться:

Северный мост. Он объединяет Оболонский и Деснянский районы. Как добраться — с правого берега заезд по проспекту Степана Бандеры. С левого берега заезд по проспекту Романа Шухевича.

Мост Метро. Соединяют Печерский и Днепровский районы. Как добраться – с правого берега заезд с Набережного шоссе и бульвара Дружбы Народов. С левого берега въезд с Броварского проспекта.

Мостом им. Есть. О. Патона. Соединяют Печерский и Днепровский районы. Как добраться — с правого берега заезд с бульвара Николая Михновского (Дружбы народов). С левого берега заезд по проспекту Соборности.

Дарницким железнодорожным мостом (кроме одной полосы). Соединяет Днепровский и Дарницкий районы. Как добраться – с правого берега заезд с Набережного шоссе. С левого берега въезд с Днепровской набережной.

Подольским мостовым переходом (кроме одной полосы). Соединяет Подольский и Дарницкий районы. Как добраться — с правого берега заезд через Набережно-Рыбальскую дорогу. С левого берега въезд через Днепровскую набережную.

Южным мостом – с левого на правый берег. Соединяет Голосеевский и Дарницкий районы. Как добраться — заезд возможен только с левого берега через Днепровскую набережную и Сортировочную улицу. Выезд по правому берегу на Столичное шоссе.

Отдельно добавим, что движение по Южному мосту закрыли для частного транспорта еще в июне 2022 года. Впрочем, это решение не касалось спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта и автомобилей со специальными пропусками. В то же время, во время воздушных тревог городов был закрыт для всех.

В середине февраля начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко сообщал, что вынесет на рассмотрение вопрос о возобновлении движения по Южному мосту на заседание Совета обороны Киева.

"Транспортный коллапс" во время тревоги

Во время воздушных тревог в столице останавливают городской транспорт, вагоны метро курсируют только по подземным станциям, а движение через Днепр закрывают. В частности, поезда не ездят на открытом участке Святошинско-Броварской линии (от станции "Лесная" к станции "Днепр") и на Южном мостовом переходе Сырецко-Печерской линии (от станции "Выдубичи" к станции "Славутич").

Также частично блокировали движение транспорта по Дарницкому мосту – по нему можно ехать только с правого на левый берег, а вот в обратном направлении – нет.

8 ноября 2024 года на сайте КГГА зарегистрировали петицию с просьбой снять ограничение движения Дарницким мостом или хотя бы рассмотреть вопрос о возможности функционирования общественного транспорта или наземного метро во время воздушных тревог. За неделю она набрала более 6 тысяч подписей. Именно это количество необходимо для рассмотрения петиции администрацией.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве во время войны решили отремонтировать Южный мост. Правда, деньги пойдут на ремонт не всего постройки, а только двух эстакад моста на правом берегу.