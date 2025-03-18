Дісталося школі. У Києві під час тривоги лунали вибухи (відео)

Перші кадри з місця події вже поширюються мережею

У вівторок, 18 березня у Києві пролунав вибух. У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА.

За попередньою інформацією, уламки впали на території школи. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що екстрені служби вже прямують на місце.

У мережі публікують перші кадри з місця падіння уламків. На відео видно займання на території школи.

За словами очевидців, БпЛА не вибухнув.

Інформацію про пожежу на подвір'ї навчального закладу підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, учні школи під час тривоги знаходились в укритті.

Щодо пошкоджень та постраждалих інформація уточнюється. На місці працюють всі екстрені служби.

О 9:49 начальник КМВА повідомив, що займання на території школи ліквідовано. Далі на місці працюватимуть піротехніки.

Нагадуємо, о 9:00 у Києві пролунала повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. О 9:17 місцеві жителі почули вибух на лівому березі столиці. Відбій тривоги оголосили о 9:21.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія атакувала Дніпропетровщину. У Кам'янському чули гучні вибухи. Через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталися пожежі на двох підприємствах.