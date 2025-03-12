Движение по Южному мосту в Киеве открыто, но только в одну сторону: как сориентироваться водителям

Другая часть перехода по-прежнему будет доступна только спецтранспорту

Южный мост в Киеве частично открыли для движения транспорт. Мостом можно будет переехать с левого на правый берег.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко после консультаций с военными. Рада обороны Киева разрешила движение по мосту с левого на правый берег, что значительно улучшит транспортное сообщение города.

Движение с правого на левый берег пока остается закрытым. Исключения предусмотрены только экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, транспортных средств военного назначения.

Кличко отметил, что также во время воздушной тревоги снимут ограничение движения автотранспорта на Подольском мостовом переходе и Дарницком железнодорожном мосту — будет закрыта только одна полоса в направлении с левого на правый берег.

Мэр Киева добавил, что без ограничений транспорт будет двигаться:

Северным мостом;

Мостом Метро;

Мостом им. Есть. О. Патона;

Дарницким железнодорожным мостом (кроме одной полосы);

Подольским мостовым переходом (кроме одной полосы);

Южным мостом – с левого на правый берег.

Напомним, что Южный мост в Киеве был закрыт для гражданского транспорта 22 июня 2022 года. Это решение приняла Рада обороны Киева на неопределенный срок, чтобы обеспечить безопасность во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Первые ограничения движения на мосту были введены еще в марте 2022 года во время активных боевых действий вокруг Киева. Однако официальное решение о полном запрещении движения для частного транспорта было принято только 21 июня 2022 года. В настоящее время, после стабилизации ситуации, планируется частичное возобновление движения по Южному мосту.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве во время войны решили отремонтировать Южный мост. Правда, деньги пойдут на ремонт не всего сооружения, а только двух эстакад моста на правом берегу.