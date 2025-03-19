Хороший бонус к пенсии. В Украине ищут опрятных людей на работу с легким графиком

Есть возможность карьерного роста

Найти работу для пенсионеров в Украине, это трудная задача. Но есть хороший вариант, который станет дополнительным заработком к пенсии — ищут уборщиков на короткий рабочий день.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы. Убирать нужно складские помещения на одном из отделений почты.

Работодатель предлагает 7 тысяч гривен. Работать нужно пять дней в неделю с 8:00 до 12:00. Выходные: суббота и воскресенье.

Несмотря на такую зарплату, надо делать свои обязанности. В объявлении их указано 5.

Что нужно делать

Уборка отделения;

Уборка мест общего использования;

Уборка рабочих мест, уборка пыли, проветривание помещений;

Обеспечение поддержания санитарно-технических норм;

Вынес мусора.

Кандидат на эту должность должен знать методы уборки. А также свойства моющих средств.

Работодатель предлагает "белую заработную плату", оплачиваемые отпуска, больничные, медицинское страхование. Бонусом станет дружеский коллектив и возможность карьерного роста.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве ищут студентов для интересной работы в футбольном клубе.