Дополнительный доход к пенсии. Где пожилым людям предлагают стабильную работу с вполне достойной зарплатой

Пятый рабочий день не будет постоянным

Найти работу для пенсионеров в Киеве иногда не простая задача. Однако недавно в столице появилась необычная вакансия для тех, кто ищет стабильную работу с достойной оплатой. Компания-импортер морепродуктов предлагает работу фасовщика устриц с зарплатой 14 000 гривен.

Соответствующее объявление появилось на сайте поиска работы. Вакансия открыта для студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью.

Основные обязанности – фасовка заказов с устрицами, контроль остатков, ведение учета и помощь в упаковке других морепродуктов.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство и стабильную выплату зарплаты. Рабочий график – со вторника по пятницу с 9:00 до 18:00, а в понедельник – гибкий в зависимости от прибытия импорта. Если работа задерживается после 21:00, компания оплачивает такси.

Место работы – Подол, ул. Новоконстантиновская (ст.м. Т.Шевченко или Почайная). Работодатель обещает комфортные условия, поддержку руководства и дружеский коллектив.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве ищут охранника в офис, готовые взять на работу пенсионера. Офис расположен на улице Большая Васильковская (м. Олимпийская).