Весна снова вступает в игру. Как прогреется Киев в эти дни

В течение четверга-субботы в столицу Украины придут ясное небо и потепление

Непогода, бушевавшая в Киеве в начале недели, на протяжении 20-22 марта сменится на солнечною и теплую. Местами дневные показатели на термометрах достигнут +15 градусов.

Сильные ветры в эти дни тоже утихнут. Таким прогнозом поделились синоптики из Meteofor.

В четверг, 20 марта, синоптики прогнозируют ясную и теплую погоду. Воздух днем прогреется до +12 градусов, а ночью было гораздо холоднее — +1 градус. Сила ветра в эти сутки не превысит умеренных 6 м/с.

Пятница, 21 марта, также обещает быть солнечной и еще более теплой. Дневная температура вырастет до +15 градусов, а ночью опустится до +2 градусов. Наибольшие порывы ветра произойдут в дневное время — умеренные 6 м/с.

Хотя уже в субботу, 22 марта, на небе иногда будут плавать тучи. Дожди не прогнозируются. Показатели на термометрах в дневное время зафиксируются около +15 градусов, а ночью — около +4 градусов. Порывы ветра не превысят умеренных 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким еще областям Украины готовиться к потеплению в ближайшее время.