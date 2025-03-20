Весна знову вступає в гру. Як прогріється Київ цими днями

Протягом четверга-суботи у столицю України завітають ясне небо та потепління

Непогода, яка вирувала у Києві на початку тижня, упродовж 20-22 березня зміниться на сонячну та теплу. Місцями денні показники на термометрах сягнуть +15 градусів.

Сильні вітри цими днями також вщухнуть. Таким прогнозом поділились синоптики зі Meteofor.

У четвер, 20 березня, синоптики прогнозують ясну та теплу погоду. Повітря вдень прогріється до +12 градусів, а вночі було значно холодніше — +1 градус. Сила вітру в цю добу не перевищить помірних 6 м/с.

П'ятниця, 21 березня, також обіцяє бути сонячною і ще теплішою. Денна температура виросте до +15 градусів, а вночі опуститься до +2 градусів. Найбільші пориви вітру відбудуться у денний час — помірні 6 м/с.

Хоча вже у суботу, 22 березня, на небі іноді плаватимуть хмари. Дощі не прогнозується. Показники на термометрах у денний час зафіксуються біля +15 градусів, а вночі — біля +4 градусів. Пориви вітру не перевищать помірних 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким ще областям України готуватись до потепління найближчим часом.