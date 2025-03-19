Еще немножко снега и холода, а потом - до +16 градусов: когда погода в Киеве изменится

В течение среды-пятницы облачность, осадки и ветер покинут Киев и их заменят солнце и потепление

Неблагоприятная и мокрая погода в Киеве в течение 19-21 марта постепенно будет меняться на теплую и солнечную. Синоптики говорят, что температура в эти дни может достичь +16 градусов.

В то же время сильные ветры, бушевавшие в столице в начале недели, снизятся до свежих в среду, а в четверг их уже не будет. Такой прогноз дали в Meteofor.

Среда, 19 марта, будет сплошь облачной Утром ожидаются снежные зерна. Воздух днем прогреется до +8 градусов, хотя ночью был 0. Наибольшие порывы ветра предполагаются днем — свежие 8 м/с.

Уже на следующий день, 20 марта, облака покинут город, а температура будет расти. В дневное время показатели на термометрах покажут +12 градусов, а ночью — +2 градуса. Сила ветра не превысит умеренных 6 м/с.

А пятница, 21 марта, обещает быть еще более теплой и солнечной. Температура днем достигнет +16 градусов, а ночью — +2 градусов. Наиболее ветрено будет в обед — умеренные 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что холодная погода задержится в Украине ненадолго. Синоптики дали прогноз, когда вернется тепло.