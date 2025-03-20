Церковный праздник 20 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы не обеднеть

В этот день не стоит злословить и не только

В четверг, 20 марта, православные христиане и греко-католики чтят память мученицы Фотины Самарянины. До перехода Православной церкви Украины на новый календарь этот праздник приходился на 2 апреля.

Фотина была самарянкой, жившей в городе Сихар. Однажды, когда она набирала воду из колодца Иакова, к ней подошел Иисус Христос и попросил напиться. Во время разговора Спаситель открыл ей тайны веры, и она поняла, что перед ней – Мессия. После этой встречи Фотина обратилась в христианство и начала проповедовать, рассказывая другим о Христе.

Впоследствии уже во времена гонений на христиан ее схватили римские правители. Фотина не отреклась от веры, за что испытала жестокие пытки и была казнена. Церковь чтит ее как великую мученицу.

Традиции и приметы 20 марта

В этот день верующие молятся святой Фотине, прося у нее духовного просветления, здоровья и защиты от злых людей. Хозяйки пекли хлеб или пироги и угощали бедных – считалось, что таким образом можно получить благословение.

Если день солнечный и теплый – весна будет ранняя, а урожай обильный.

Если еще лежит снег – холода задержатся надолго.

Если прилетели жаворонки – настоящее тепло уже близко.

Фото: freepik

Что нельзя делать 20 марта

Нельзя ссориться и злословить – плохие пожелания могут сбыться.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом – день желательно провести в покое, посвятив его молитве или добрым делам.

Не рекомендуется занимать деньги – можно навлечь финансовые трудности.

Именины 20 марта

В этот день свои именины отмечают Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Параска, Светлана, Прасковья, Севастьян, Сергей, Ульяна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить с 70-летием женщину. Мы подготовили трогательные пожелания и открытки.