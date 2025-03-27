"Он строитель, а не "смотрящий"". Что Кличко говорил о Комарницком и когда в последний раз виделись

Комарницкий сбежал за границу

Мэр столицы Виталий Кличко несколько раз отрицал, что бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий, фигурирующий в громком коррупционном деле, "смотрящий за Киевом". Последняя встреча, Кличко с ним проходила за полгода до скандала.

"Телеграф" собрал информацию о том, где состоялась эта встреча, а также, что Кличко говорил о Комарницком.

Заметим, что в последний раз, по официальным данным, мэр Киева видел экс-депутата Комарницкого полгода назад, то есть где-то в августе-сентябре. Кличко рассказывал, что встретился со сбежавшим нардепом в торговом центре случайно.

"Это было примерно полгода назад в одном из ТЦ. Он подошел ко мне с детьми, чтобы сфотографироваться и все", — сказал Кличко.

Добавим, что информация о "смотрящем за Киевом" начала распространяться в сети задолго до расследования громкого земельного дела. Ведь еще в 2021 году, после общения с Комарницким и народным депутатом Николаем Тищенко, Кличко отверг все эти предубеждения. Он отметил, что нардепы приходили к нему с предложениями по коалиции в Киевсовете.

"Какой статус у него? У него строительные компании, которые строят в Киеве. […] Я ежедневно общаюсь с представителями бизнеса, решая многие вопросы. Я не помню, но несколько месяцев назад я где-то с ним встречался. […] Есть какие-то слухи, что он "смотрящий", но за мной "смотрящих" нет, нет того человека, который будет говорить, что и как делать. У Кличко их не может быть априори", — заявил мэр Киева.

В то же время еще в 2019 году внефракционный депутат Юрий Левченко говорил, что у Кличко и Комарницкого были определенные договоренности по управлению городом. Но эту информацию распространяли анонимные источники, ее официального подтверждения нет.

Напомним, обнародованные стражами порядка аудиозаписи разговоров доказывают, что организатор схемы бизнесмен и "смотрящий за Киевом" Денис Комарницкий повлиял на чиновников КГГА и контролировал вопросы, которые выносились на повестку дня в заседаниях.

По данным НАБУ, во время обысков в Киевском горсовете были изъяты наличные деньги на рекордную сумму: более 6,4 млн долларов, 630 тысяч евро и 800 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стало известно, как Комарницкий сбежал из Украины. По последним данным, он находится в Вене.