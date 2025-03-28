Полиция оцепила ТЦК в Киеве: стало известно, что там произошло (видео)

"Телеграф" узнал детали

Голосеевский ТЦК в пятницу, 28 марта, оцепила полиция. На месте проводиться проверка.

Информация об этом появилась в телеграм-каналах Киева. "Телеграф" узнал в чем причина.

Спикер полиции Киева Дмитрий Грищенко в комментарии "Телеграфу" отметил, что правоохранители проводят проверку водителя и авто возле Голосеевского РТЦК.

"Информация об авто, которое длительное время припарковано неподалеку ТЦК, поступила на спецлинию 102. На место прибыли наряды полиции. В ходе проверки каких-либо опасных веществ и предметов в авто не обнаружено. Полиция общается с водителем авто. На месте работает следственно-оперативная группа", — сообщил он.

Местные телеграм-каналы публикуют фото в сети.

Напомним, на территории Киево-Печерской Лавры в пятницу, 28 марта, были замечены полицейские. В сети распространяются фото и видео, а также информация, что копы работают на территории Ближних и Дальних пещер святыни. Эта новость обсуждалась даже в России.

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