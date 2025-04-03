Не побоялись и Кличко: в Киевсовете произошла потасовка, мэру хотели сломать микрофон (видео)

После потасовки была достигнута договоренность

В четверг, 3 апреля, в Киевсовете произошел скандал, в ходе которого мэру города Виталию Кличко едва ли не сломали микрофон. После потасовки был оглашен небольшой перерыв.

Информация об этом была опубликована в различных Telegram-каналах вместе с соответствующими видео, сделанными в ходе сегодняшней сессии. На кадрах представители фракции "Слуга народа" блокировали трибуну и требовали отставки секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко.

Они требуют внести в повестку дня тайное голосование по отставке секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко. Депутат от "слуги" Лилия Пашинна требовала, чтобы рассмотрение этого вопроса было немедленным, а не переносилось на следующую сессию.

Депутат от Слуги народа Андрей Витренко заявил, что его фракция в полном составе не голосовала за основу повестки дня.

"Более 40 депутатов поставили свои подписи под требованием к Киевскому городскому голове, чтобы поставить на голосование на ближайшее заседание вопросы, касающиеся недоверия и досрочного прекращения полномочий секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, который осквернил честь и демократические основы этого совета", — сказал он.

Сам же Кличко до этого говорил, что секретаря могут уволить только депутаты.

"А у Владимира Бондаренко – статус свидетеля. И его, как секретаря Киевсовета, выбирали депутаты. Они и могут его уволить. В соответствии с регламентом Киевсовета и процедурами. Пока он отстранен от подготовки и ведения заседаний Киевсовета. Готовить и вести заседание буду я как городской голова", — указал Кличко.

После случившейся потасовки был объявлен перерыв на пять минут. После того как сессия была продолжена, Кличко заявил, что была достигнута договоренность о проведении внеочередной сессии Киевсовета во вторник, 8 апреля, о проведении тайного голосования об отставке секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко.

К слову, за 20 минут участники сессия три раза прослушали Гимн Украины.

Предыстория

Ранее журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором были рассекреченные прослушивания депутатов Киевсовета, чиновников КГГА и других участников неформальной группы, которые занимались земельными вопросами и работали на так называемого "смотрящего за Киевом" Дениса Комарницкого.

СМИ удалось узнать, что на записях Комарницкий дает указания депутатам и чиновника через которых "решает вопросы" и реализует "земельные схемы". На записях, в том числе, фигурирует секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, который согласовывает с Комарницким, какие вопросы должны быть вынесены на голосование во время сессии.

После выхода резонансного расследования журналистов, Виталий Кличко объявил об увольнении ряда должностных лиц КГГА и коммунальных предприятий города.

6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город", направленную на разоблачение преступной организации, действовавшей в Киевском городском совете и причастной к земельной коррупции. Была раскрыта преступная организация в Киевском горсовете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Были задержаны семь человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты.

14 марта Бондаренко обратился к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой отстранить его от исполнения должностных обязанностей. Причиной он назвал досудебное расследование "по резонансному делу".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 3 апреля Кличко уволил ряд должностных лиц, фигурирующих в земельном коррупционном деле. Однако в этом списке нет нескольких громких имен.

Также "Телеграф" рассказывал, что Кличко говорил о бывшем депутате Киевского городского совета Денисе Комарницком, фигурирующем в громком коррупционном деле, "смотрящем за Киевом".