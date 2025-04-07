В Киеве "герой парковки" дистанционно угрожал копам (фото)

Оставил интересное послание

В Киеве водитель белого авто Toyota угрожал патрульной полиции. Он, неправильно запарковавшись, закрепил на лобовом стекле послание для правоохранителей.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что паблик уже якобы определил личность владельца, но когда произошел инцидент точно неизвестно.

""Братик" на белом внедорожнике Toyota решил, что кого-то испугает эта надпись на лобовом? Нагапет Ашотович, страну не перепутал случайно?" — говорится в сообщении.

Заметим, что на снимках виден не только номер авто, но и чек, похожий на штрафной талончик. Поэтому существует вероятность, что угрозы водителя автомобиля не спасли его от ответственности. На фото не видно, как именно запаркованный автомобиль, и какое из правил нарушил его владелец.

"Кто выпишет мне штраф, того маму вы**бу", — говорится в надписи на листе.

В то же время пользователи в сети не оценили такие действия со стороны мужчины, ведь это прямые угрозы правоохранительным органам, что есть нарушением закона Украины, а тем более, если авто припарковано неправильно.

Напомним, что недавно Столичное шоссе стояло целых полтора часа, ведь произошло серьезное ДТП.

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