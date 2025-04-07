В Києві "герой паркування" дистанційно погрожував копам (фото)

Залишив цікаве послання

В Києві водій білого авто Toyota погрожував патрульній поліції. Він, не правильно запаркувавшись, закріпив на лобовому склі послання для правоохоронців.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що паблік вже начебто визначив особу власника, але коли стався інцидент достеменно не відомо.

""Братік" на білому позашляховику Toyota вирішив, що когось злякає отой надпис на лобовому? Нагапет Ашотович, країну не переплутав часом?", — йдеться у підписі під фото.

Зауважимо, що на знімках видно не тільки номер авто, а й чек, що схожий на штрафний талончик. Тому існує ймовірність, що погрози водія автівки не врятували його від відповідальності. Натомість на фото не видно, як саме запаркована автівка, та яке з правил порушив її власник.

"Хто випише мені штраф, того маму ви**бу", — йдеться у написі на аркуші.

Водночас користувачі в мережі не оцінили таких дій з боку чоловіка, адже це прямі погрози правоохоронним органам, що є порушенням закону України, а тим паче, якщо авто припарковане не правильно.

Нагадаємо, що нещодавно Столичне шосе стояло аж півтори години, адже сталась серйозна ДТП.

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