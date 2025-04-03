В Киеве "герой парковки" бросил автомобиль на дороге под носом у полиции и ушел (фото)

Образовалась большая пробка

В Киеве на Михайловской площади на проезжей части авто заблокировало движение для общественного транспорта. Водитель белого Hyundai оставил машину на 40 мин в непредназначенном для парковки месте.

Об этом сообщает журналистка Юлия Лавришина. По ее словам, бело авто остановилось прямо на проезжей части, напротив пешеходного перехода, и простояло там не менее 40 мин.

"Михайловская площадь. Какое-то бы**о прямо посреди дороги оставило свой автомобиль и четыре троллейбуса никак не могут проехать", — говорит корреспондентка.

Белый автомобиль на Михайловской площади преградил дорогу

Она добавляет, что простояла на конечной остановке 20 минут в ожидании общественного транспорта и, когда решила уже идти пешком, увидела это белое авто. На видео, которое опубликовала женщина, видно, что в результате такой парковки образовалась немалая пробка, однако водителя машины за рулем не было.

"Центр города. Машина преграждает дорогу. Это длится минут сорок, куча людей ждут транспорта, не могут поехать на работу и по делам и почему-то нет ни полиции, ни эвакуатора", — говорит Лавришина.

Белый автомобиль на Михайловской площади преградил дорогу

Отметим, что на Михайловской площади находится Главное управление Национальной полиции Украины. При этом, как говорит журналистка, в течение почти часа на нарушение ПДД реакции от правоохранителей не было. Доподлинно неизвестно, звонил ли кто-нибудь из киевлян в полицию и как закончился этот инцидент.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве на одной из станций метро осыпался потолок. Участок быстро подлатали, но пока непонятно, безопасно ли ходить под ним.