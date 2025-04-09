Нецелесообразность или экономия? У Кличко объяснили, почему Киев в холода оставили без отопления

О похолодании было известно заранее

Несмотря на то, что среднесуточная температура в Киеве в последние дни значительно ниже +8, жилищный фонд не подключают к теплу. Централизованное теплоснабжение было возобновлено только в учреждениях социальной сферы.

Чтобы узнать, почему так решили, "Телеграф" за несколько дней до похолодания обратился в КГГА. Петр Пантелеев, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации ответственный, в частности, за вопросы жилищно-коммунального хозяйства, так ответил на запрос издания:

"Столичные больницы, детские сады, школы и другие учреждения социальной сферы остаются с теплом на период снижения температуры. Следующие несколько дней температура воздуха будет достаточно низкой, поэтому учреждения, относящиеся к социальной сфере, будут получать тепло."

По словам Пантелеева, эти заведения подключаются к теплу и отключаются исключительно по заявкам их руководителей в теплоснабжающие организации. Этот механизм отработан и подключение осуществляется оперативно.

Но с жилищным фондом не все так просто. В КГГА, похоже, сочли нецелесообразным развертывание сети теплоснабжения столицы по двум причинам. Первая – долгий срок запуска котельных, вторая – экономия средств.

"Отопительный сезон в жилищном фонде в стране и в Киеве в частности завершен. В столице функционирует одна из крупнейших в Европе централизованных систем теплоснабжения, насчитывающая около 3 тыс. км тепловых сетей, сотни котельных, большие станции теплоснабжения и ТЭЦ. Развертывание такой системы для жилого фонда занимает несколько дней".

Учитывая, что похолодание будет продолжаться несколько дней, а на развертывание масштабной системы снабжения тепла, которая есть в столице, уйдет до 7-ми дней, возобновление теплоснабжения в жилом секторе вряд ли целесообразно», — пояснил чиновник.

Важно отметить, что о похолодании было известно заранее, и низкие температуры, по прогнозам синоптиков, продержатся по меньшей мере до 13 апреля.

В то же время Петр Пантелеев говорит, что благодаря этим мероприятиям столицы удалось сэкономить: "Если говорить об экономии, в результате завершения отопительного сезона 24 марта по сравнению с тем, если бы отключили 15 апреля, то она составляет более 720 млн грн ".

Интересно, что в некоторых городах Украины, где также есть централизованное отопление, с морозами его возобновили. К примеру, в Тернополе уже дважды отключали тепло бытовым потребителям, но с приходом морозов восстанавливали теплоснабжение. Также в Дубно Ровенской области, имеющем около 40 тысяч жителей, возобновили подачу тепла. Впрочем, во многих городах подали тепло только в социальные учреждения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на год перекроют один из проспектов Киева. В КГГА назвали причину ограничений и сообщили, как будет двигаться транспорт.