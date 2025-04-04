На год перекроют один из проспектов Киева: как будет двигаться транспорт (карта)

В КГГА назвали причину ограничений

С 5 апреля 2025 года ограничат движение транспорта на проспекте Европейского Союза в Киеве. Перекроют участок дороги от просп. Василия Порика до просп. Свободы.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА. Отмечаются, что ограничения будут действовать до 5 апреля 2026 года.

Как отметили в КГГА, причиной стало начало строительства новой ветки метро на Виноградаре.

В этот период будут внесены изменения в работу наземного пассажирского транспорта. Для удобства пассажиров ввести временные изменения в автобусные и маршрутные такси. В частности:

Временный автобусный маршрут № 36ТР "Ул. Северная — ул. Чернобыльская" будет курсировать по собственному маршруту до ул. Ивана Выговского, а дальше — просп. Европейского союза, просп. Василия Порика, просп. Свободы до просп. Европейского союза.

Автобусный маршрут № 102 "Кинотеатр "Братислава" – жилой массив Виноградарь" будет курсировать по просп. Европейского Союза, после чего маршрута сменится на просп. Свободы, просп. Георгия Гонгадзе с возвращением на просп. Европейского Союза по просп. Василия Порика.

Маршрутное такси № 455 "Ул. Смелянская — просп. Свободы" также скорректирует свой маршрут, двигаясь через просп. Европейского союза и просп. Василия Порика до просп. Свободы.

"Ул. Смелянская — просп. Свободы" также скорректирует свой маршрут, двигаясь через просп. Европейского союза и просп. Василия Порика до просп. Свободы. Маршрутное такси № 465 "Просп. Свободы – железнодорожный вокзал Южный" будет менять направление на пересечении с ул. Светлицкого.

Департамент призывает пассажиров тщательно планировать свои маршруты и учитывать ограничения движения в этот период.

Для водителей в патрульной полиции Киева объяснили, что объезд будет осуществляться по проспекту Василия Порика — через проспект Свободы — к проспекту Европейского Союза и обратно.

Схема объезда

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на одной из станций метро осыпался потолок. Участок отремонтировали, но вопросы остались.