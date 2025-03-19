В КГГА ответили, будут ли новые маршруты транспорта через Днепр во время тревог

Половина города до сих пор испытывает проблемы с доездом в центр, ведь решение Совета обороны не касалось метро

В Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации рассказали, будут ли вводить новые альтернативные маршруты для киевлян с левого берега на правый в связи с тем, что наземный транспорт частично заработает во время воздушных тревог. Автобусных трансферов между берегами Днепра, заменяющими метро, не предполагается. Об этом в Департаменте отметили в ответ на запрос "Телеграфа".

"Пока решением Совета обороны не предусмотрен запуск дополнительных маршрутов во время воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Однако в городских властях отмечают, что во время тревоги сообщение между правым и левым берегами города будет поддерживаться действующими маршрутами коммунального наземного транспорта.

Ответ на запрос "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве с 21 марта 2025 года наземный транспорт заработает во время воздушных тревог. Однако левый берег снова остается отрезанным от центра, потому что Совет обороны города Киева решил пока не возобновлять работу метро на открытых участках (то есть на мостах через Днепр).

Соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко объяснял "Телеграфу", что в Киеве существует проблема транспортного планирования, согласно которой люди полагаются исключительно на метро, а наземный общественный транспорт не развивается. Активист также рассказывал, почему невозможно добиться эффекта замены "красной ветки" метро наземным транспортом: необходимо огромное количество автобусов и водителей, значительную часть которой нужно держать в резерве на случай объявления воздушной тревоги.