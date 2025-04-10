Непогода скоро закончится. Когда синоптики прогнозируют Киеву до +10 градусов днем

Киевлянам осталось еще немножко потерпеть холод и осадки

В Киеве еще немножко пройдет дождь и продержится низкая температура, ведь уже на выходных ожидается до +10 градусов днем. Хотя облака в эти дни точно не покинут город.

Столица в конце недели ощутит на себе еще небольшие морозы, до -1…2 градусов. Они прогнозируются в течение вечера четверга и ночи-утра пятницы, как сообщили в Meteofor.

В четверг, 10 апреля, небо над городом будет в плену облаков. Утром и днем должны пройти умеренные дожди со снегом. Воздух днем и ночью прогреется до +1 градуса. Однако в этот день еще предполагаются сильные ветры до 11 м/с, которые прогнозируются во второй половине суток.

Пятница, 11 апреля, также принесет облачность, но без дождей. В эти сутки днем будет теплее, до +5 градусов, но ночью холоднее — до -2 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются в течение ночи-дня — умеренные 6 м/с.

Первый выходной, 12 апреля, будет еще более теплым, но все равно облачным. Показатели на термометрах в дневное время зафиксируются около +10 градусов, а в ночное — +1 градуса. В течение второй половины суток прогнозируются самые сильные ветры — слабые 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие регионы Украины 10 апреля засыпет снегом.