С такой погодой только на море. Насколько прогреется Киев в ближайшие дни

Столица Украины продолжает купаться в лучах солнца

Погода в Киеве продолжает быть солнечной и по-летнему теплой. Температура в городе в эти дни повысится до +26 градусов.

Резких каких-либо изменений в синоптической ситуации в понедельник-среду не ожидается. Такой прогноз дали синоптики из Meteofor.

Неделя начнется в Киеве с ясной и теплой погоды. В понедельник, 21 апреля, температура днем повысится до вероятных +26 градусов, а ночью она зафиксировалась около +12 градусов. В этот день не ожидается сильных порывов ветра.

Во вторник, 22 апреля, погода не изменится, хотя местами на небе будут плавать облака. Воздух в дневное время прогреется до +25 градусов, а в ночное остынет до +12 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются утром-днем — умеренные 6-7 м/с.

На следующий день, 23 апреля, предполагается преимущественно ясная погода. Температура днем вырастет до +26 градусов, а ночью упадет до +12 градусов. Самые сильные порывы ветра произойдут в обед — умеренные 6 м/с.

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