Холодильник не обязателен? Как правильно хранить открытую консервацию

Для овощей в маринаде и фруктов действуют разные сроки

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Открытую консервацию овощей и фруктов нужно хранить в холодильнике. Не следует оставлять банку на кухонном столе или в кладовой после открытия: даже кислый маринад не заменяет охлаждение.

Служба безопасности и инспекции пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США рекомендует хранить открытые заготовки с высокой кислотностью 5–7 дней. Это касается фруктов, томатных продуктов, маринованных овощей, квашеной капусты и продуктов в уксусных соусах.

Для овощных заготовок с низкой кислотностью – фасоли, моркови, кукурузы или горошка – срок короче: 3–4 дня. Перекладывать остатки из большой стеклянной банки в контейнер необязательно: их можно оставить в банке под крышкой, если она помещается в холодильник.

Остатки можно хранить в стеклянной банке, если она помещается в холодильник Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Овощи в рассоле или маринаде должны оставаться покрытыми жидкостью. Доставайте их чистой вилкой или ложкой, плотно закрывайте банку и не возвращайте в нее остатки с тарелки.

Если появились плесень, пена, слизь или неприятный запах, консервацию выбрасывают. Не следует снимать плесень и доедать остальное или пробовать подозрительную заготовку.

Хранить открытую консервацию на балконе нельзя, ведь там нестабильная температура. Зимой овощи могут промерзнуть.

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