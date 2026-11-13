Майор Дмитрий Кухарчук об информационных атаках на генерала Плахуту

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Вижу небольшие волны информационных атак на командующего Сил ТРО генерала Плахуту. Не берусь утверждать, что стоит за ними, но создается впечатление, что речь идет не только об оценке эффективности командования, но и о борьбе за влияние.

Только не все понимают, что военная власть – это дополнительные обязанности, а не преференции.

Не могу объективно оценивать Игоря Викторовича как командующего ТРО, поскольку мой путь в ТРО закончился в тот же день, когда и начался, 24 февраля, когда командир 156-го батальона отказался давать мне оружие. Но могу наверняка сказать много хорошего о Плахуте, как о человеке.

С первых дней полномасштабного вторжения генерал Плахута помогал нашему подразделению во время обороны Киева, лично дежурил на командном пункте и делился опытом, которого нам тогда не хватало.

Во время Запорожской кампании Плахута продолжал поддерживать нас уже в составе ССД ССО, помогая средствами, которых у нас фактически не было.

Как я уже сказал, я не могу объективно оценить его как командующего ТРО, но могу наверняка сказать, что, имея в оперативном подчинении несколько бригад ТРО, мы никогда не сталкивались с тем, чтобы командование Сил ТРО ставило палки в колеса нашим новаторским подходам и их внедрению в этих подразделениях, более того, командование способствовало своим приказам об отходе от советского рудимента в виде ппп и развитии хорунжей службы.

Безусловно, имею свое отношение к проблемам в ТРО. По сути, будучи легкой пехотой, бригады территориальной обороны выполняют задачи наравне с механизированными подразделениями Сухопутных войск. И это проблема, корни которой находятся вне компетенции командования Сил территориальной обороны.

Не знаю, является ли Плахута лучшим командующим Сил ТРО. Более того, не разделяю концепцию ТРО, которая существует на сегодня, но точно знаю, что в самые тяжелые для нас времена он был среди тех, кто не искал причин отказать, а находил возможности помочь.