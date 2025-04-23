В Киеве продают котят одной из самых дорогих пород в мире (фото, видео)

Эта порода – метис с настоящим диким зверем

Среди самых дорогих пород кошек в мире – бенгальская кошка. Это порода-гибрид дикого леопардового кота из Азии с домашними котами, например абиссинскими. Ее вывели в США во второй половине 20 века.

Это настоящий маленький хищник, ведь они могут вырасти весом до 7 кг. Иметь такую кошку ответственное дело, они умны и энергичны. Из-за их активности котам нужно пространство. Таких кошек даже иногда выгуливают на поводке, как собак. В Украине котёнок такой породы стоит 650 долларов США. По текущему курсу это 26 750 грн.

Объявление о продаже бенгальских котят

Котята с объявления

Котята родились в конце февраля, вакцинированы и приучены к туалету. Указанная локация – Киев.

Бенгальские коты любят воду, склонны к "болтливости". В объявлении не указано, к какому поколению принадлежат котята, но отмечается, что они живут в семье. Ранние поколения от F1 до F4 могут быть немного диковатыми и нуждаться в социализации. В основном для содержания дома выбирают более поздние гибриды с домашними кошками, например абиссинскими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве за сотни тысяч гривен продают специально выведенную собаку-помощника из Австралии. Она не только носит терпеливый характер, но и гипоаллергенную шерсть.