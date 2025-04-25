От жары не останется и следа. Киеву прогнозируют резкие изменения в погоде

Пятница в Киеве будет последним днем на этой неделе, когда будет жарко

Аномальное тепло в Киеве продержится буквально один день и в город лопнет ненастье. Синоптики прогнозируют в конце недели облака, дожди, похолодание и ветер.

Осадки должны пройти только в первой половине субботы, а вот ветры будут бурлить на выходных. Таким прогнозом поделились в Meteofor.

В течение пятницы, 25 апреля, а именно в первой ее половине, будет ясная погода, хотя в обед набегут облака. Дождя не ожидается. Дневная температура достигнет +24 градусов, а ночью зафиксировалась около +13 градусов. То есть этот день будет самым теплым среди остальных трех. Сила ветра не превысит умеренных 6-7 м/с.

В первый выходной, 26 апреля, следует готовиться к облачности, дождям, значительному спаду температуры и ветров. Осадки прогнозируются в течение первой половины субботы, и самыми интенсивными они будут ночью. В течение всего дня будут бушевать свежие-сильные ветры, до 9-11 м/с.

Воскресенье, 27 апреля, также ожидается прохладным и облачным. Осадков синоптики не обещают. Показатели на термометрах в дневные часы вырастут до +11 градусов, а ночью будет всего +4 градуса. Самые сильные порывы ветра предполагаются в течение утра-вечера — свежие-сильные 10-12 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину придет сильный холод.