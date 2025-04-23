В Украине начался "погодный апокалипсис": град бьет рассаду, а улицы затапливает водой (видео)

В Украине в ближайшие дни резко испортится погода

В Украине потеплело, а с повышением температур начался и сезон странных погодных условий. Не успели в Ровенской области пожаловаться на пылевой вихрь, как странности начались в Запорожской, Закарпатской и Львовской областях.

По данным "Труха Запорожье", в Бородинском микрорайоне Запорожья поднялся сильный ветер. Из-за него поднялось высокая стена пыли, которая местами оказалась даже выше жилых многоэтажек.

Отмечается, что в районе также фиксируется очень сильный ветер, а потому местных жителей призвали соблюдать осторожность и закрыть окна.

Непогода тем временем застигла врасплох Ужгород. Журналист Виталий Глагола сообщил, что осадков там оказалось больше, чем выдержал город, а потому некоторые улицы затопило.

"Больше всего подтопило улицы Кошицкую и Подградскую — там вода достигла уровня тротуаров, автомобили плывут, а пешеходы передвигаются по колено в воде", — написал он.

Непогода не обошла стороной Львовскую область. По данным "Труха Львов" в поселке Красное выпал град размером с горошину. Местные жители опасаются, что он побъет рассаду.

Стоит отметить, что синоптики предупреждали о чем-то подобном в своих ежедневных прогнозах. На 23 и 24 апреля дожди с грозами ожидаются на западе и юго-востоке Украины, позже они распространятся на всю остальную часть страны.

Как сообщалось ранее, синоптики ждут, что в Украине вскоре станет намного более прохладно. И причиной станут те самые, упомянутые выше, дожди.