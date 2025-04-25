Молодая женщина слушала российскую музыку в День траура после трагедии в Киеве. Ее быстро наказали (видео)

Женщина была под хмельком и хотела повеселиться

Полиция Киева уже нашла и привлекла к ответственности женщину, которая в День траура слушала российскую музыку. Инцидент произошел 24 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба полиции. Отмечается, что копы узнали о правонарушениях из сети.

Ведь в этот день местные паблики публиковали видео, как женщина в ЖК "Варшавский" громко слушала российскую музыку и танцевала под нее. Инцидент произошел 24 апреля, когда в Киеве объявили День траура из-за массированной российской атаки накануне, унесшей жизни 12 человек.

"Женщина, которая слушала российскую музыку в День траура, привлечена к административной ответственности", — говорится в сообщении.

По данным следствия, нарушительницей оказалась 28-летняя жительница ЖК "Варшавский". Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, она просто хотела развлечься, а о Дне траура в Киеве даже ничего не знала. В сети уже опубликовали видео с извинениями женщины.

"Инспекторы полиции провели с женщиной профилактическую беседу и составили в отношении нее административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство)", — добавили в полиции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в центре Киева блогеры тусовались на лимузине под российскую музыку.