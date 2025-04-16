Нардеп объяснила, почему нужно увеличить штрафы за российскую музыку в общественных местах

Сейчас штраф составляет 70 гривен

Штрафы за российскую музыку в публичных местах могут вырасти в Украине. Народная депутат Украины Оксана Савчук подчеркнула, что это — вынужденный шаг, который она поддерживает.

"Мы говорим сейчас не о российском контенте, он вообще на самом деле достаточно проблематичный, потому что его очень много. Поэтому административные штрафы – это один из элементов. Тем людям, которые действительно делают замечания (относительно публичного слушания российской музыки, — ред.) и не получают ответа. Это аргумент, поэтому я лично поддерживаю (введение штрафов, — ред.), — пояснила она в эфире "Утро.LIVE".

Нардеп добавила, что кроме музыки в Верховной Раде обсуждают также образовательное пространство. В частности, в контексте дискуссий о языке нацменьшинств и профильном образовании. Нардепы уверены, что в Украине образовательные процессы должны проходить только на украинском языке, если обучение финансируется за госсчет.

"То есть я поддерживаю то, что на данном этапе это вынужденные меры", — резюмировала Савчук.

Увеличат ли в Украине штрафы за публичное прослушивание российской музыки

В настоящий момент штраф за прослушивание российской музыки в публичных местах составляет 70 грн. до 25500 гривен. В ВР зарегистрирован законопроект №9547, который предлагает увеличить размер штрафов за прослушивание музыки страны-агрессора в условиях войны до 300–500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5 100–8 500 гривен). За рецидив пришлось бы заплатить уже от 17 000 до 25 500 гривен.

Однако, как пояснила в комментарии "Телеграфу" одна из инициаторов проекта нардеп от партии "Голос" Наталья Пипа, в ближайшее время этот законопроект не имеет перспектив принятия. По ее словам, чтобы продвигать проект №9547, сначала нужно отменить действующий закон, после чего она или другой депутат могли бы подать новый документ.

Как сообщал "Телеграф", в день ракетного удара по Сумам 13 апреля, унесшего жизни 35 человек, когда вся страна была в трауре, в центре Киева молодежь громко слушала музыку на русском языке. Ими занялась полиция.