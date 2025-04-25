Молодиця слухала російську музику у День жалоби після трагедії в Києві. Її швидко покарали (відео)

Жінка була напідпитку і хотіла повеселитись

Поліція Києва вже знайшла та притягнула до відповідальності жінку, яка у День жалоби слухала російську музику. Інцидент стався 24 квітня.

Про це повідомила пресслужба поліції. Зазначається, що копи дізнались про правопорушення з мережі.

Адже в цей день місцеві пабліки публікували відео, як жінка у ЖК "Варшавський" гучно слухала російську музику та танцювала під неї. Інцидент стався 24 квітня, коли в Києві оголосили День жалоби через масовано російську атаку напередодні, яка забрала життя 12 людей.

"Жінку, яка слухала російську музику в День жалоби, притягнуто до адміністративної відповідальності", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, порушницею виявилась 28-річна мешканка ЖК "Варшавський". Вона перебувала в стані алкогольного спʼяніння. За її словами, вона просто хотіла розважитись, а про День жалоби в Києві навіть нічого не знала. У мережі вже опублікували відео з вибаченнями жінки.

"Інспектори поліції провели із жінкою профілактичну бесіду та склали відносно неї адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство)", — додали в поліції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у центрі Києва блогери тусувалися на лімузині під російську музику.