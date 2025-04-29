Без дождей, но с ветрами. Какой будет температура в Киеве в начале недели

В начале недели в Киеве прогнозируется переменная облачность, местами будут бушевать ветры, но температура днем не опустится ниже +18 градусов

В течение 29 апреля-1 мая погода в Киеве ожидается теплой, но облачной и ветреной. Местами столбики термометров достигнут +22 градусов.

Однако дождей в эти дни точно не будет. Таким прогнозом поделились в Meteofor.

Переменная облачность во вторник, 29 апреля, ожидается преимущественно во второй половине суток. Дождей не будет. Дневная температура вырастет до +22 градусов, а ночью упадет до +6 градусов. В течение дня-вечера прогнозируются свежие ветры — до 10 м/с.

Следующий день, 30 апреля, также принесет переменную облачность, но без осадков. Воздух днем прогреется до +21 градуса, а ночью остынет до +10 градусов. Самые сильные порывы ветра прогнозируются в обед — свежие 8 м/с.

Четверг, 1 мая, ничем не будет отличаться от других дней, однако будет немножко холоднее. Показатели на термометрах в дневное время вырастут до +18 градусов, а ночью упадут до +9 градусов. В течение утра-вечера предполагаются свежие сильные ветры — до 10-12 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину вернется долгожданное тепло.