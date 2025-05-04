Май готовит "холодный" и "мокрый" сюрпризы. Когда в Киеве резко похолодает

В Киеве в ближайшие дни предполагается изменение погоды, ведь будут дожди, ветры и похолодание

В Киеве держится летняя температура, но 4-6 мая ее испортят дожди, ветры и похолодание. Осадки прогнозируются ежедневно.

Столбики термометров местами опустятся до +14 градусов днем. Такой прогноз дали в Meteofor.

В воскресенье, 4 мая, хотя и ожидаются дожди и ветры, но температура будет высокой. Переменная облачность прогнозируется в течение всего дня, а мелкие осадки будут идти только днем и вечером. Дневная температура достигнет +27 градусов, а ночью зафиксировалась около +12 градусов. В течение утра-вечера будут бушевать сильные-крепкие ветры — 11-14 м/с.

Понедельник, 5 мая, принесет еще большую облачность и дожди, но ветров не предвидится. Температура днем резко упадет до +16 градусов, а ночью достигнет +17 градусов. Сила ветра в течение дня не превысит слабых 4-5 м/с.

Следующий день, 6 мая, почти ничем не будет отличаться от предыдущего. Облака на небе будут держаться в городе все сутки. Ночью и вечером могут пройти мелкие дожди. Воздух днем прогреется до +14 градусов, а ночью остынет до 7 градусов. Ветер не превысит своей силы сверх умеренных 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда и какие регионы Украины накроет ливень и гроза.