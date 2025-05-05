Жара пока отошла. Когда Киеву прогнозируют дожди и похолодание

Летняя жара в Киеве сменилась на облачную, мокрую и прохладную

Погода в Киеве изменилась с жаркой на мокрую и прохладную. В ближайшие дни температура в обед не превысит +16 градусов.

Больше всего осадков прогнозируется в понедельник, в то время как самые интенсивные ожидаются вечером пятницы. Таким прогнозом поделились в Meteofor.

В понедельник, 5 мая, небо над городом будет в плену облаков. С ночи и до наступления вечера должен пройти мелкий дождь. Воздух днем прогреется до +15 градусов, хотя ночью было теплее — +16 градусов. Самые сильные порывы ветра ожидаются утром-вечером — слабые 4-5 м/с.

Вторник, 6 мая, также принесет сильную облачность и средние осадки, которые прогнозируются вечером. Дневная температура повысится до +14 градусов, а ночью опустится до +8 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 6 м/с.

В среду, 7 мая, солнце иногда будет выглядывать из-за облаков, но ночью все равно ожидается мелкий дождь. Показатели термометров в дневное время достигнут +16 градусов, а ночью — +9 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 6-7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине ждать ухудшения погоды из-за грозового фронта.