Среди дороги образовался "фонтан": в Киеве остановились трамваи из-за прорыва трубы (видео)

Из-за аварии организовали временный автобусный маршрут

В Киеве на пересечении улиц Черных Запорожцев и Остафия Дашкевича произошел прорыв трубопровода. В результате под трамвайными путями образовалась большая воронка.

Из-за аварийной ситуации движение трамваев в обоих направлениях полностью приостановлено. Как сообщает КГГА со ссылкой на КП "Киевпасстранс", инцидент парализовал движение сразу пяти трамвайных маршрутов — №22, 27, 28, 33 и 35.

Пассажиры вынуждены искать альтернативные варианты передвижения.

На месте работают аварийные службы "Киевводоканала" и "Киевтеплоэнерго", которые ликвидируют последствия прорыва и проводят обследование поврежденного участка. Срок возобновления движения пока не называется.

На время ликвидации последствий прорыва трубы организован временный автобусный маршрут №28-Т. Он будет курсировать от Дарницкой площади до ул. Милославской.

Жителей просят учитывать ситуацию при планировании маршрута и следить за обновлениями от "Киевпасстранса".

Место аварии на карте

С места происшествия в сети появились видео и фото. На кадрах видны масштабы аварии. Из-под земли вода буквально бьет фонтаном.

Тем временем в местных пабликах сообщают о прорыве трубы на строительстве метро на Виноградаре. На месте образовалась огромная лужа.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошла серьезная авария с участием мотоциклиста на проспекте Степана Бандеры. Движение транспорта временно усложнено.