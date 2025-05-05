Среди дороги образовался "фонтан": в Киеве остановились трамваи из-за прорыва трубы (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Из-за аварии организовали временный автобусный маршрут
В Киеве на пересечении улиц Черных Запорожцев и Остафия Дашкевича произошел прорыв трубопровода. В результате под трамвайными путями образовалась большая воронка.
Из-за аварийной ситуации движение трамваев в обоих направлениях полностью приостановлено. Как сообщает КГГА со ссылкой на КП "Киевпасстранс", инцидент парализовал движение сразу пяти трамвайных маршрутов — №22, 27, 28, 33 и 35.
Пассажиры вынуждены искать альтернативные варианты передвижения.
На месте работают аварийные службы "Киевводоканала" и "Киевтеплоэнерго", которые ликвидируют последствия прорыва и проводят обследование поврежденного участка. Срок возобновления движения пока не называется.
На время ликвидации последствий прорыва трубы организован временный автобусный маршрут №28-Т. Он будет курсировать от Дарницкой площади до ул. Милославской.
Жителей просят учитывать ситуацию при планировании маршрута и следить за обновлениями от "Киевпасстранса".
С места происшествия в сети появились видео и фото. На кадрах видны масштабы аварии. Из-под земли вода буквально бьет фонтаном.
Тем временем в местных пабликах сообщают о прорыве трубы на строительстве метро на Виноградаре. На месте образовалась огромная лужа.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошла серьезная авария с участием мотоциклиста на проспекте Степана Бандеры. Движение транспорта временно усложнено.