Серед дороги утворився "фонтан": у Києві зупинились трамваї через прорив труби (відео)

Через аварію організували тимчасовий автобусний маршрут

У Києві на перетині вулиць Чорних Запорожців і Остафія Дашкевича стався прорив трубопроводу. Внаслідок цього під трамвайними коліями утворилася велика вирва.

Через аварійну ситуацію рух трамваїв у обох напрямках повністю призупинено. Як повідомляє КМДА з посиланням на КП "Київпастранс", інцидент паралізував рух одразу п’яти трамвайних маршрутів — №22, 27, 28, 33 та 35.

Пасажири наразі змушені шукати альтернативні варіанти пересування.

На місці працюють аварійні служби "Київводоканалу" та "Київтеплоенерго", які ліквідовують наслідки прориву та проводять обстеження пошкодженої ділянки. Термін відновлення руху поки не називається.

На час ліквідації наслідків прориву труби організовано тимчасовий автобусний маршрут № 28-Т. Він курсуватиме від Дарницької площі до вул. Милославської.

Мешканців просять враховувати ситуацію під час планування маршруту та стежити за оновленнями від "Київпастрансу".

Місце аварії на карті

З місця події в мережі з'явилися відео та фото. На кадрах видно масштаби аварії. З-під землі вода буквально б'є фонтаном.

Тим часом у місцевих пабліка повідомляють про прорив труби на будівництві метро на Виноградар. На місці утворилася величезна калюжа.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві сталася серйозна аварія за участі мотоцикліста на проспекті Степана Бандери. Рух транспорту тимчасово ускладнений.